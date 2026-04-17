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Metrópoliviernes, 17 de abril de 2026

¿Qué pasa en el IPN? Estudiantes toman instalaciones de Canal Once y presentan pliego petitorio

Los estudiantes advirtieron que "no habrá Mundial” si Arturo Reyes Sandoval continuá al frente de la Dirección General del IPN

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Ali Rodríguez / El Sol de México

Sin embargo, pasaron más de dos horas sin una repsuesta hasta que lograron transmitir su mensaje para visibilizar diversos temas que los aquejan, entre ellos el presunto desvío de recursos que ha agravado las condiciones académicas.

También puedes leer: Suspende IPN a su secretario de Administración por presunto fraude y cohecho

¿Cuáles son las denuncias de estudiantes del IPN?

Además, los estudiantes señalaron que la creación de la fundación “Patronato Corazón Guinda y Blanco”, cuyo convenio fue firmado en julio de 2025, solo ha servido para "enriquecer los bolsillos de unos cuantos dirigentes”.

En ese sentido, señalaron a Reyes Sandoval, Javier Tapia Santoyo, Ismael Monter y Ana María Gonzáles, titular de la Dirección Operativa del Consejo Directivo del Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C, de participar en actos de corrupción y desvío de recursos.

Hoy el IPN sufre la falta de recursos, apoyos y el conflicto de cómo se malversa el presupuesto federal y las aportaciones voluntarias de egresados
Si hay guinda, blanco y Sandoval, entonces no habrá Mundial

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Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.

Ali Rodriguez Rios
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