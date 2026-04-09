elsoldemexico
Metrópolijueves, 9 de abril de 2026

CDMX alista protocolo laboral por lluvias; empresas evaluarían home office y horarios flexibles

La Secretaría del Trabajo busca sensibilizar a las empresas sobre las dinámicas a las que se enfrenta el personal, como la falta de transporte, el aumento del tiempo al recorrer sus trayectos o la presencia de inundaciones

Dana Estrada / El Sol de México

La encuesta tiene la finalidad de conocer las dificultades a las que se enfrentan los empleados durante los meses de mayo a septiembre, en plena temporada de precipitaciones.

Según la secretaría, el cuestionario culmina en abril para comenzar la formación del protocolo. Se pretende que esté listo a más tardar en mayo, mes en que inicia la temporada de lluvias en el Valle de México.

“Estamos trabajando en un protocolo en el que queremos concretar medidas que permitan que la gente tenga estas posibilidades con las empresas”, instó la secretaria de Trabajo.

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / El santuario del crimen

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La “mexicanización” de Banamex

image
Samuel García

El observador / Con la salud no se juega

image
Ricardo Monreal

Lealtad, valor fundamental en tiempos de oportunismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES