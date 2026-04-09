La Secretaría del Trabajo busca sensibilizar a las empresas sobre las dinámicas a las que se enfrenta el personal, como la falta de transporte, el aumento del tiempo al recorrer sus trayectos o la presencia de inundaciones

Dana Estrada / El Sol de México

La encuesta tiene la finalidad de conocer las dificultades a las que se enfrentan los empleados durante los meses de mayo a septiembre, en plena temporada de precipitaciones.

Según la secretaría, el cuestionario culmina en abril para comenzar la formación del protocolo. Se pretende que esté listo a más tardar en mayo, mes en que inicia la temporada de lluvias en el Valle de México.

“Estamos trabajando en un protocolo en el que queremos concretar medidas que permitan que la gente tenga estas posibilidades con las empresas”, instó la secretaria de Trabajo.