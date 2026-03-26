Recuperan 25 cuerpos de la Fosa Común del Panteón de Dolores de la CDMX











Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El ISPCF explicó que estos restos pueden corresponder a personas que ya fueron retiradas del lugar desde hace años atrás. / Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informó que con la recuperación de 25 individuos y mil 389 fragmentos y microfragmentos óseo, han concluido las labores de excavación y recuperación de restos humanos, de la Segunda Fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores.

La Comisión explicó que los 25 cuerpos rescatados de la línea 2BIS Fosa 26, han sido llevados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF) para iniciar con los exámenes y pruebas necesarias y así lograr la identidad de cada uno de los individuos.

“Fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF) para su análisis y clasificación, con el fin de desarrollar hipótesis de identidad para avanzar en la restitución digna de personas fallecidas no identificadas a sus familias”, informó la Comisión de Búsqueda.

Te puede interesar: Exhumaciones en Panteón Civil Dolores buscan identificar cuerpos de la fosa de los años 2003 a 2017

En cuanto a los mil 389 fragmentos óseas, el organismo explicó que al tratarse de una fosa que ha sido utilizada para inhumaciones y exhumaciones durante más de 20 años, estos restos pueden corresponder a personas que ya fueron retiradas del lugar desdes hace años atrás; sin embargo, también serán resguardados.

Al concluir esta segunda fase, la Comisión de Búsqueda de Personas de la CdMx recordó que la primera etapa se llevó a cabo en noviembre del año pasado. Y con estas dos jornadas ya suman 50 personas recuperadas de la fosa común. Y hasta el momento, del total de cuerpos, cinco ya han sido identificados plenamente, y seis más están en proceso de búsqueda de su identidad.

“Este es uno de los proyectos más complejos que hoy ya está en marcha gracias a las familias y colectivos que han acompañado cada etapa del proceso”, señaló Rocío Maldonado, titular de la Unidad de Implementación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).