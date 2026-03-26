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Metrópolijueves, 26 de marzo de 2026

Recuperan 25 cuerpos de la Fosa Común del Panteón de Dolores de la CDMX

En las labores de búsqueda participaron bomberos, trabajadores del panteón, personal del PJCDMX y grupos de madre buscadoras

Dana Estrada / El Sol de México

En los trabajos también estuvieron presentes 40 familias de personas desaparecidas, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CdMx y personal de la Comisión de Derechos Humanos local. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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