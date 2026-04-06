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Metrópolilunes, 6 de abril de 2026

Negará alcaldía Miguel Hidalgo permisos para FIFA Fan Fest por falta de recursos

Desde noviembre de este año, la alcaldía envió un oficio dirigido a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, en la que solicita una partida presupuestal extra de 182 millones de pesos

Karla Mora / El Sol de México

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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