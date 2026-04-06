









Ciudad de Mexico , 6 de abril de 2026 Ver más periódicos

El alcalde capitalino sostuvo que los recursos serían empleados para contratar elementos de seguridad. / Foto: Alcaldía Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo carece de los recursos y el personal suficientes para afrontar un evento como lo es el Mundial de Futbol, señaló el titular de la demarcación Mauricio Tabe. Por ello, no autorizará las actividades del Fan Fest convocado por el Gobierno de la CDMX, pues esto implicaría distraer recursos destinados a la atención de necesidades vecinales.

Desde noviembre de este año, la alcaldía envió un oficio dirigido a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, en la que solicita una partida presupuestal extra de 182 millones de pesos que requieren para contratación de elementos de seguridad, repavimentación, bacheo y demás servicios urbanos que requiere la zona ante la llegada de millones de turistas.

Hasta el momento, la demarcación no ha recibido respuesta a la solicitud de recursos y, en ese sentido, Tabe Echartea planteó la necesidad de hacer mesas de trabajo con cada dependencia involucrada, con el fin de desglosar cosa por cosa qué requiere la alcaldía para cumplir las expectativas que requiere el Mundial.

En conferencia de prensa, el alcalde expuso que con los recursos del presupuesto ordinario está previsto atender las necesidades de los vecinos en las colonias. Responder a la necesidad de servicios, seguridad y vía pública que generará el Mundial implicará distraer al personal que atiende las colonias.

Respecto a la realización de Fan Fest, mencionó que cualquier permiso relacionado con eventos masivos vinculados al Mundial deberán gestionarse con el Gobierno de la Ciudad, ya que la alcaldía no dará autorizaciones, por ejemplo, en materia de Protección Civil.

“Quien quiera organizar un Fan Fest en Miguel Hidalgo que vaya y lo tramite ante la autoridad del Gobierno de la Ciudad, porque ya lo estamos dejando claro: no tenemos las condiciones, no es que no queramos, es que no tenemos condiciones para garantizar la seguridad, los elementos de protección civil y así evitar el impacto para nuestros vecinos. Nuestra opinión sería en sentido negativo”, afirmó.

Agregó que el consumo de alcohol ligado a las fiestas deportivas requerirá mayor preparación, para contener cualquier incidente que escale a violencia. Además, prevé más demanda de comercio en vía pública, por lo que requieren mayor personal que lo contenga.