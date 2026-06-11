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Metrópolijueves, 11 de junio de 2026

Regresa el ambulantaje a Reforma tras triunfo de la Selección mexicana en la inauguración del Mundial

En octubre de 2025 se realizaron más de 40 operativos para retirar los puestos ambulantes en Paseo de la Reforma

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Iván Ortiz

Festejo Ángel de la Independencia
Aficionados comenzaron a festejar en el Ángel de la Independencia desde las 15:00 horas el triunfo de la Selección mexicana, quien derrotó 2-0 a Sudáfrica. - Foto: Romina Solís / El Sol de México
Festejo Ángel de la Independencia
Aficionados festejan en el Ángel de la Independencia la derrota de Sudáfrica, gracias a dos goles, uno de Julián Quiñones y otro de Raúl Jiménez. - Foto: Romina Solís / El Sol de México
Festejo Ángel de la Independencia
El festejo en el Ángel de la Independencia también está musicalizado. - Foto: Romina Solís / El Sol de México
Festejo Ángel de la Independencia
Entre máscaras de luchador, banderas y jerseys, los mexicanos festejan el triunfo de la Selección. - Foto: Romina Solís / El Sol de México
Ángel de la Independencia
Antes del partido, a las 12 horas, la avenida Paseo de la Reforma estaba limpia del ambulantaje. - Foto: José Melton / La Prensa
Ángel de la Independencia
Antes del partido, a las 12 horas, la avenida Paseo de la Reforma estaba limpia del ambulantaje. - Foto: José Melton / La Prensa
Ángel de la Independencia
Desde las 17:00 horas, las inmediaciones del Ángel de la Independencia lucían repletos de aficionados. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Ángel de la Independencia
Desde las 17:00 horas, las inmediaciones del Ángel de la Independencia lucían repletos de aficionados. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Ángel de la Independencia
Desde las 17:00 horas, las inmediaciones del Ángel de la Independencia lucían repletos de aficionados. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
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