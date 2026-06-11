Regresa el ambulantaje a Reforma tras triunfo de la Selección mexicana en la inauguración del Mundial

Metrópolijueves, 11 de junio de 2026Regresa el ambulantaje a Reforma tras triunfo de la Selección mexicana en la inauguración del MundialEn octubre de 2025 se realizaron más de 40 operativos para retirar los puestos ambulantes en Paseo de la ReformaFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Iván OrtizAficionados comenzaron a festejar en el Ángel de la Independencia desde las 15:00 horas el triunfo de la Selección mexicana, quien derrotó 2-0 a Sudáfrica. - Foto: Romina Solís / El Sol de MéxicoAficionados festejan en el Ángel de la Independencia la derrota de Sudáfrica, gracias a dos goles, uno de Julián Quiñones y otro de Raúl Jiménez. - Foto: Romina Solís / El Sol de MéxicoEl festejo en el Ángel de la Independencia también está musicalizado. - Foto: Romina Solís / El Sol de MéxicoEntre máscaras de luchador, banderas y jerseys, los mexicanos festejan el triunfo de la Selección. - Foto: Romina Solís / El Sol de MéxicoAntes del partido, a las 12 horas, la avenida Paseo de la Reforma estaba limpia del ambulantaje. - Foto: José Melton / La PrensaAntes del partido, a las 12 horas, la avenida Paseo de la Reforma estaba limpia del ambulantaje. - Foto: José Melton / La PrensaDesde las 17:00 horas, las inmediaciones del Ángel de la Independencia lucían repletos de aficionados. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de MéxicoDesde las 17:00 horas, las inmediaciones del Ángel de la Independencia lucían repletos de aficionados. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de MéxicoDesde las 17:00 horas, las inmediaciones del Ángel de la Independencia lucían repletos de aficionados. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de MéxicoÁngel de la IndependenciaMundialPaseo De La ReformaambulantesNOTAS RELACIONADASMETRÓPOLINueve horas por un lugar en la plaza de todos, y miles se quedan fueraMETRÓPOLILa calle que se volvió estadioMETRÓPOLIVivir la pasión del Mundial sin un boletoMás NoticiasMETRÓPOLICelebra el triunfo de México en el Ángel con La Changa: el sonidero anuncia concierto gratisEl Sonido La Changa Internacional se suma a los festejos de la Selección mexicana quienes, con dos goles de Quiñones y Jiménez, derrotaron a SudáfricaMETRÓPOLIDe la foto del 86 al Mundial 2026: la fiesta del futbol en el Salón Corona Vine a celebrar por esa mítica foto del 86 y este es un lugar emblemático para ver el futbol, afirma Iván Tapia, un aficionadoMETRÓPOLILos Galeana: cuando una fiesta de barrio se volvió nacionalEl deportivo abrió a las 7 hrs como todas las mañanas, sin interrumpir la dinámica diaria de los deportistas; las invitadas especiales llegaron más tardeMETRÓPOLILluvia inunda Periférico a la altura de Paseo de la ReformaLa lluvia que esta tarde se registró en la CDMX provoca caos y que automovilistas intenten esquivar el agua para evitar dañosMETRÓPOLILa calle que se volvió estadioEn una banqueta de la Zona Rosa, 40 aficionadas y aficionados vieron el partido inaugural del Mundial entre porras y el “Cielito lindo”METRÓPOLINueve horas por un lugar en la plaza de todos, y miles se quedan fueraMexicanos locales y migrantes vivieron la apertura del Mundial de Futbol en el Zócalo capitalino, una plaza pública amurallada, donde se celebró el FIFA Fan FestMETRÓPOLIEntre el sol y la multitud, aficionados trepan vallas para salir del Fan FestUn joven se impulsó de la parte superior de la valla metálica y al ver esto, otros aficionados replicaron la maniobraMETROPOLICaos vial en Paseo de la Reforma por festejos del Mundial y triple alerta por lluviaLa celebración en el Ángel de la Independencia coincidió con la activación de tres alertas por lluvia en toda la CDMXMETRÓPOLICierran Metro Universidad por presencia de manifestantesEl director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó el cierre se realiza de manera temporal hasta que se restablezca la seguridadMETROPOLIChoque en el Mundial: Encapuchados se enfrentan con policías en entradas del Estadio AztecaLos encapuchados atacaron las líneas policiacas lanzando piedras, palos y cohetones de alta potenciaLO+VISTO1MÉXICOSheinbaum y Lula da Silva defienden el multilateralismo y el respeto a la soberanía de los países2MÉXICOFGR vincula a proceso a tres presuntos integrantes del CJNG3MÉXICOA un día del Mundial, la CNTE se refuerza con maestros de Guerrero, Morelos e HidalgoCOLUMNASJuan Veledíaz Fuera de Agenda / Mirar el segundo plano Rogelio VarelaCorporativo / Morosidad en máximos históricosSamuel GarcíaEl observador / El silencio mexicano HR RatingsEntre bajo crecimiento, y un contexto político convulsoLO+RECIENTEMETRÓPOLIVivir la pasión del Mundial sin un boletoMETRÓPOLIClara Brugada estará presente en el Fan Fest del ZócaloMETRÓPOLI“No veo el futbol; pero el de la selección sí”, así reciben el Mundial en deportivo Hermanos GaleanaMETRÓPOLIEntre caos y empujones, el Fan Fest en el Zócalo abre sus puertasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? 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