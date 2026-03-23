Regresa el Paseo Nocturno Ciclista a la CDMX por inicio de primavera

El evento se realizará el 28 de marzo y permitirá recorrer puntos emblemáticos como Chapultepec y el Zócalo. Habrá préstamo de bicicletas, música en vivo y facilidades de transporte para los asistentes

Victor Hugo Solano

Evento incluyente y gratuito para toda la población

Además, el Instituto de la Juventud (INJUVE) ofrecerá el préstamo gratuito de bicicletas, únicamente presentando una identificación oficial, en un horario de 19:00 a 22:00 horas.

Como parte del ambiente festivo, se instalarán actividades culturales y musicales, destacando presentaciones en la Glorieta del Ahuehuete, ubicada sobre Paseo de la Reforma, lo que refuerza el carácter recreativo del evento.

Facilidades de transporte para los asistentes

Estas acciones buscan facilitar la participación ciudadana y promover el uso de sistemas de transporte público combinados con medios no motorizados.

Impulso a la movilidad sustentable en la capital

La organización de este tipo de actividades forma parte de la estrategia del Gobierno capitalino para fortalecer la movilidad sustentable, reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En ese sentido, el Paseo Nocturno de Primavera no sólo representa una opción recreativa, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de construir ciudades más limpias, seguras y accesibles.

Con esta convocatoria, la Ciudad de México refrenda su compromiso de generar espacios donde la ciudadanía pueda apropiarse de las calles de manera segura, promoviendo estilos de vida saludables y una cultura de movilidad responsable.