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Metrópolilunes, 23 de marzo de 2026

Faltan por terminar de rehabilitar 116 campos de futbol en la CDMX a 85 días del inicio del Mundial

La remodelación de cada cancha consiste en la colocación de pasto sintético, mejoramiento de muros perimetrales y la rehabilitación de rejas perimetrales

Manuel Cosme

El último corte de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) señala que 200 canchas de fútbol ya están listas para inaugurarse. La semana pasada, el gobierno entregó 31 campos de juego en 11 de las 16 alcaldías.

Dijo que el objetivo del programa de rehabilitación de canchas es que la justa deportiva no se limite a los estadios, sino que se viva en las colonias y barrios de la capital.

La remodelación de cada cancha consiste en la colocación de pasto sintético, mejoramiento de muros perimetrales, rehabilitación de rejas perimetrales, la aplicación de pintura y también les ponen nuevas luminarias.

El 17 de diciembre del año pasado, cuando inició el programa de remodelación de esos espacios, Basulto informó que al menos 300 canchas estarían listas para febrero, pero la meta no se ha cumplido y no se concluirán este mes.

La inversión para esos trabajos, de acuerdo con la Secretaría de Obras será de alrededor de 400 millones de pesos.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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