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Metrópolijueves, 23 de abril de 2026

Reordenan comercio informal en andenes de la Línea B del Metro de la CDMX

Serán ocho estaciones las que serán liberadas del comercio ambulante; sin embargo, solo son aquellas que se encuentran ya en el Estado de México

Dana Estrada / El Sol de México

En las mesas de trabajo se aseguró a los comerciantes reubicarlos en lugares que garanticen su estadía, y también la seguridad, protección civil y derecho a movilidad de las y los usuarios.  

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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