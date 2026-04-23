Reordenan comercio informal en andenes de la Línea B del Metro de la CDMX
Serán ocho estaciones las que serán liberadas del comercio ambulante; sin embargo, solo son aquellas que se encuentran ya en el Estado de México
Dana Estrada / El Sol de México
En las mesas de trabajo se aseguró a los comerciantes reubicarlos en lugares que garanticen su estadía, y también la seguridad, protección civil y derecho a movilidad de las y los usuarios.
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