Reordenan comercio informal en andenes de la Línea B del Metro de la CDMX

El director del Metro, Adrián Rubalcava, participó en mesas de diálogo con comerciantes y sus respectivos abogados / Foto: Cortesía STC

El Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México (STC) informó que ocho estaciones de la Línea B, que da servicio de Buenavista a Ciudad Azteca, quedarán libres de comercio ambulante en andenes y pasillos.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, junto a autoridades del Estado de México, así como líderes y abogados de comerciantes, mantuvieron mesas de trabajo para acordar la liberación de las estaciones ubicadas ya dentro de territorio mexiquense, como son Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Múzquiz, Río de los Remedios, Impulsora y Nezahualcóyotl.

“Con la finalidad de generar mejores condiciones de movilidad en ocho estaciones de la Línea B ubicadas en el municipio de Ecatepec, Estado de México, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, encabezó mesa de diálogo con líderes de comerciantes informales, quienes históricamente ejercían su actividad en andenes de arribo de trenes”, informó en un comunicado el Metro de la Ciudad de México.

Comercio informal en Línea B del Metro de CDMX / Foto: Dana Estrada / El Sol de México