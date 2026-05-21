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Metrópolijueves, 21 de mayo de 2026

Representantes vecinales de CDMX entregan casi 12 mil firmas al gobierno capitalino para pedir la reposición del Plan General de Desarrollo

En mes y medio, representantes vecinales de 15 alcaldías han entregado cerca de 22 mil firmas ciudadanas para solicitar la reposición del Plan General de Desarrollo 2025-2045

Plan General de Desarrollo-CDMX
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Dana Estrada / El Sol de México

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Dana Estrada
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