Representantes vecinales de CDMX entregan casi 12 mil firmas al gobierno capitalino para pedir la reposición del Plan General de Desarrollo
En mes y medio, representantes vecinales de 15 alcaldías han entregado cerca de 22 mil firmas ciudadanas para solicitar la reposición del Plan General de Desarrollo 2025-2045
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