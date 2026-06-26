Restaurantes, mariachis y meseros de Garibaldi piden reinstalación de la Megapantalla del “Festival Futbolero”, han perdido el 84% de sus clientes

METRÓPOLI

Luciérnagas, teatro y campamento: el plan nocturno imperdible en Los Dinamos de CDMX

Los asistentes podrán recorrer los senderos de la zona para observar a los insectos en su hábitat natural, pero también tendrán la posibilidad de convivir con ellos al acampar durante toda la noche dentro de la zona ecológica