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Metrópoliviernes, 26 de junio de 2026

Restaurantes, mariachis y meseros de Garibaldi piden reinstalación de la Megapantalla del “Festival Futbolero”, han perdido el 84% de sus clientes

El lunes pasado fue retirada la megapantalla sin previo aviso de las autoridades capitalinas

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Dana Estrada / El Sol de México

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Dana Estrada
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