Entre enero y febrero de 2026, las autoridades impidieron que 988 personas continuaran vendiendo a pesar de que no hay programa de reordenamiento formal en la zona

Dana Estrada / El Sol de México

Personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública capitalina, realizó mil 765 acciones para recuperar del comercio informal calles y plazas de la zona.

Las acciones para el rescate del Centro Histórico también incluyen el retiro de 988 personas que vendían en la vía pública productos como ropa, juguetes, dulces y papelería.

De acuerdo con los informes de las mesas de seguridad de la Autoridad del CH, estas acciones derivaron en el retiro de 335 puestos semifijos, principalmente del perímetro A, limitado por las calles Izazaga, Circunvalación, Eje Central y Lagunilla.