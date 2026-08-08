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Metrópolisábado, 8 de agosto de 2026

Retrasan dos días la apertura de la Feria Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX por falta de lugares para artesanos

Los creadores piden que se compruebe la manufactura de los productos ofertados y se garantice su estancia, al contar con el sello “Hecho en México” dado en diciembre del año pasado

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Dana Estrada / El Sol de México

Guelaguetza 2026
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Convocatoria para la Feria de Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

Dana Estrada
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