Retrasan dos días la apertura de la Feria Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX por falta de lugares para artesanos
Los creadores piden que se compruebe la manufactura de los productos ofertados y se garantice su estancia, al contar con el sello “Hecho en México” dado en diciembre del año pasado
Dana Estrada / El Sol de México
Convocatoria para la Feria de Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX
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