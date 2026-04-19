Viviendas ubicadas en el tramo donde se construye la Calzada Elevada de Tlalpan ya son pintadas con colores del gobierno actual de la CdMx

Dana Estrada / El Sol de México

Comerciantes desplazados en los locales subterráneos ubicados en el tramo de Chabacano a Plaza Tlaxcoaque dudan en regresar en junio, cuando hayan iniciado los partidos mundialistas.

María, quien solicitó no dar su nombre real, tuvo durante varios años un pequeño local en el bajopuente ubicado a unos metros del Metro Chabacano de la Línea 2; este fue el último en ser desocupado en enero de este año.

Explicó que al puente no le han hecho nada, más que el apuntalamiento del espacio mientras se llevan a cabo las obras de la Calzada Elevada.

“No creo que regresemos pronto, no han empezado las remodelaciones. El paso que yo ocupaba solo es usado de cruce para las personas de aquí, pero solo lo abren en las noches, porque cierran el Metro, pero no hay obras para cambiar el suelo, los locales, la luz y el agua, como nos dijeron”, explicó María.

Sin embargo, reconoció que hace casi un mes recibió un apoyo del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) de 25 mil pesos y pudo instalar su negocio en otro lado y trabajar, mientras le informan la fecha en la que pueda regresar.

“Va todo muy atrasado. Yo esperaba tener mi local en el Mundial, pero no creo, ya faltan dos meses o algo así. También estoy esperando a que nos digan cuánto vamos a pagar de renta al gobierno”, comentó María.

También se encuentra cerrado el paso conocido como Galería Frida, ubicado entre Avenida del Taller y el Metro San Antonio Abad, y que en octubre pasado este diario documentó su resistencia ante las obras.

Además, en marzo la paraestatal Servicios Metropolitanos (Servimet) informó que cada paso a desnivel tendría la presencia de policías y luminarias, pero solo tres de los que están abiertos tenían a un uniformado dentro de estos espacios, y los cercanos a Plaza Tlaxcoaque no estaban iluminados.

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“El gobierno vino y nos ofreció pintar el edificio, lo están resanando y luego lo van a pintar”, explicó un vecino de la calle José T. Cuéllar y Calzada de Tlalpan.

Algunas lonas colocadas en estos inmuebles indicaban que la renovación corre a cargo de la Secretaría de Vivienda capitalina.