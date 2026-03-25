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Metrópolimiércoles, 25 de marzo de 2026

Reubican a ambulantes del Estadio Azteca en Acoxpa y San Fernando

Más de 20 puestos se encuentran en la zona de hospitales en San Fernando y Acoxpa; solo cuatro vendedores se mantienen en el puente que da paso al Cetram Huipulco

Karla Mora / El Sol de México

Los otros puestos reubicados están en calzada de Tlalpan, casi esquina con San Fernando, los cuales abarcan más de la mitad de la banqueta dejando un espacio mínimo para el peatón, ya que ahí hay jardineras.

En una última etapa de la rehabilitación de la arteria, prevén la colocación de murales en las bardas donde les sea permitido.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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