Reubican a ambulantes del Estadio Azteca en Acoxpa y San Fernando











Ciudad de Mexico , 25 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Algunos de los comerciantes que se encontraban en el puente de acceso al estadio fueron reubicados sobre la avenida Acoxpa, a un costado del IEMS Plantel Coyoacán Ricardo Flores Magón. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que habrá un lugar especial para los ambulantes que trabajaban en inmediaciones del Estadio Azteca , sin embargo, los vendedores confirmaron que los reubicaron en dos puntos principales: la zona de hospitales en San Fernando y de avenida Acoxpa.

Algunos comerciantes consultados por esta casa editorial comentaron que se hizo un revoltijo con la reubicación, pues son muchos vendedores y hay lugares que ya estaban ocupados desde hace años sobre Calzada de Tlalpan, por lo que no pudieron ingresar nuevos en zonas cercanas al coloso de Santa Úrsula.

El Sol de México realizó un recorrido en inmediaciones del estadio previo a la visita de la mandataria y la inauguración de las obras alrededor del Estadio Azteca. Hay cuatro vendedores que se mantienen abajo del puente que da paso al Centro de Transferencia Modal de Huipulco, sus productos son dulces pequeños, cigarros y algunas bebidas embotelladas; al preguntarles por los ambulantes que estaban en el puente, refieren que la mayoría están en Acoxpa, a un costado del plantel del Instituto de Educación Media Superior Ricardo Flores Magón.

Los puestos de Acoxpa son de comida , en su mayoría tacos, tortas, frituras, pan dulce y café. Al momento del recorrido realizado por esta casa editorial, el martes, había 12 puestos, la mitad de ellos cerrados; un día después, en redes sociales, vecinos reportaron que había más de 20.

Algunos de los comerciantes que se encontraban en el puente de acceso al estadio fueron reubicados sobre la avenida Acoxpa, a un costado del IEMS Plantel Coyoacán "Ricardo Flores Magón" / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

El 24 de marzo en conferencia de prensa, la mandataria local aseguró que “ya se les está construyendo su mercado y otra parte que estaba sobre Tlalpan, se les reubicó a los alrededores”. Afirmó que hubo pláticas con los comerciantes para el reordenamiento y así lograr un puente limpio.

A tres días del partido amistoso México-Portugal en el Estadio Azteca, el cual será una puerta de entrada al Mundial de Futbol, el Sendero Seguro a lo largo de Calzada de Tlalpan está casi terminado, incluso estará listo antes de las fechas que marcan los contratos de obra.

La rehabilitación forma parte del programa “Camina Libre, Camina Segura”, proyecto licitado en ocho tramos, cuatro hacia el sur y cuatro hacia el centro de la ciudad. Cada tramo intervenido requirió una inversión superior a los 13 millones de pesos, es decir que, en conjunto, el sendero costó más de 104 millones.

De acuerdo con los contratos, los trabajos en todos los tramos comenzaron en diciembre del 2025 con una duración de 173 días naturales, de modo que la fecha de término es el 22 de mayo. Esto dejaría un rango de casi dos meses para terminar las obras; pero no será necesario la espera, pues los trabajos están por concluirse y deben estar completos este mes, informó la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse).

Algunos de los comerciantes que se encontraban en el puente de acceso al estadio fueron reubicados sobre la avenida Acoxpa, a un costado del IEMS Plantel Coyoacán Ricardo Flores Magón. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México