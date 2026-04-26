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Metrópolidomingo, 26 de abril de 2026

Espacios de la Ruta de la Amistad en CDMX, entre ambulantaje, indigencia y basura

En la zona de Perisur, al menos cinco figuras de la ruta creada con motivo de los Juegos Olímpicos del 68 en México, lidian con los estragos de la degradación social, así lo describe Luis Javier de la Torre, director del patronato

Karla Mora / El Sol de México

El Patronato de la Ruta de la Amistad, en colaboración con otras instancias y empresas, tiene medidas permanentes para cuidar las obras. Gracias a esa vigilancia, detectaron varias problemáticas recientes.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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