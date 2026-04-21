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Metrópolimartes, 21 de abril de 2026

Sarampión en CDMX: reportan 61 nuevos casos esta semana

La capital del país fue la entidad con más casos nuevos a nivel nacional por debajo de Jalisco

Iván Ortiz

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad causada por un virus que se transmite, como el Covid-19, mediante las gotículas que esparce una persona enferma al hablar, toser o estornudar.

Originada en los vecinos del norte Canadá y Estados Unidos, esta epidemia supone un posible nuevo brote con la llegada de visitantes de estos países, también anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

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