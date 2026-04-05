Sarampión se desacelera: CDMX lleva dos días con 729 casos confirmados acumulados
El 1 de abril, el informe elaborado por la Dirección General de Epidemiología muestra un universo de 728 casos, es decir que en tres días solo aumentó uno
Karla Mora / El Sol de México
Los habitantes que deben aplicarse la
A nivel nacional, el grupo de edad con el mayor número de casos es de uno a cuatro años, seguido del grupo de 25 a 29 años y el de cinco a nueve años.
Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.