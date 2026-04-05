Sarampión se desacelera: CDMX lleva dos días con 729 casos confirmados acumulados

El 1 de abril, el informe elaborado por la Dirección General de Epidemiología muestra un universo de 728 casos, es decir que en tres días solo aumentó uno

Karla Mora / El Sol de México

Los habitantes que deben aplicarse la dosis son los que tienen entre 10 y 49 años ya que las personas mayores de 50 años desarrollaron inmunidad.

A nivel nacional, el grupo de edad con el mayor número de casos es de uno a cuatro años, seguido del grupo de 25 a 29 años y el de cinco a nueve años.