En los últimos siete años se abrieron más de 24 mil carpetas de investigación por el delito de homicidio culposo en la capital del país

Dana Estrada / El Sol de México

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDEMX) reportó que Iztapalapa, Coyoacán e Iztacalco concentran la mayor incidencia en este delito.

En 2019 se abrieron dos mil 478 carpetas de investigación y en 2025 la cifra se elevó a cuatro mil 331.

El aumento porcentual de estos casos se presentó en 15 de las 16 alcaldías de la CDMX.

En la Ciudad de México se considera como homicidio culposo cuando “se causa la muerte de otra persona por alguna negligencia, imprudencia o falta de precaución, estos factores determinan la gravedad del delito y las penas aplicables”.

Los accidentes de tránsito, laborales o alguna negligencia medica pueden ser tipificados como homicidio culposo.

Iztapalapa con mayor incidencia de homicidios culposos

Coyoacán, por su parte también muestra una tendencia al alza. En 2019 reportó 42 casos, para 2024 la cifra se ubicó en 359, y el último año tuvo 333 carpetas.

Aunque con cifras menores, Iztacalco no escapa a esta realidad. La alcaldía inició 2019 con 299 carpetas y cerró 2025 con su cifra más alta, 553 casos.

De este total, 341 casos se iniciaron en las oficinas de la fiscalía capitalina, el resto fue presentado en las oficinas de cada demarcación.

Las demarcaciones con menor incidencia en la CDMX son Xochimilco, que en el periodo de los últimos siete años acumuló un total de 341 carpetas, y Tláhuac con 148 investigaciones en el mismo periodo.