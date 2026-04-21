Se registra incendio en colonia La Merced, alcaldía Cuauhtémoc

Servicios de emergencia laboran en las calles Juan Cuamatzin y Cabaña, tras el incendio que involucra puestos semifijos

Dana Estrada / El Sol de México

Por su parte la secretaria de Protección Civil detalló que el incendio se originó al interior de un predio de dicha ubicación, y afectó al resto de puestos.

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada informó en sus redes sociales , que funcionarios públicos de tres desendencias ya están en el lugar intentando apagar el fuego.

“Equipos de trabajo de @SGIRPC_CDMX, @Bomberos_CDMX y @SSC_CDMX se encuentran realizando labores para extinguir un incendio de puestos semifijos cerca del Mercado de Sonora.

“También, continuamos con el operativo #Tlaloque de @SEGIAGUA en distintos puntos de la ciudad por las lluvias registradas esta noche. Seguimos informando”, escribió l mandataria en sus redes sociales.

El observatorio vial de la Ciudad de México indica que servicios de emergencia laboran en un incendio registrado en Juan Cuamatzin y Cabaña, en la colonia La Merced de la alcaldía Cuauhtémoc.

Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos reporta que el incendio que involucra puestos semifijos.