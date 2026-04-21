Se registra incendio en colonia La Merced, alcaldía Cuauhtémoc
Servicios de emergencia laboran en las calles Juan Cuamatzin y Cabaña, tras el incendio que involucra puestos semifijos
Dana Estrada / El Sol de México
Por su parte la secretaria de Protección Civil detalló que el incendio se originó al interior de un predio de dicha ubicación, y afectó al resto de puestos.
La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada informó en sus redes sociales , que funcionarios públicos de tres desendencias ya están en el lugar intentando apagar el fuego.
“Equipos de trabajo de @SGIRPC_CDMX, @Bomberos_CDMX y @SSC_CDMX se encuentran realizando labores para extinguir un incendio de puestos semifijos cerca del Mercado de Sonora.
“También, continuamos con el operativo #Tlaloque de @SEGIAGUA en distintos puntos de la ciudad por las lluvias registradas esta noche. Seguimos informando”, escribió l mandataria en sus redes sociales.
El observatorio vial de la Ciudad de México indica que servicios de emergencia laboran en un incendio registrado en Juan Cuamatzin y Cabaña, en la colonia La Merced de la alcaldía Cuauhtémoc.
Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos reporta que el incendio que involucra puestos semifijos.
Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.