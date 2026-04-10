Secretaría de Finanzas deberá aprobar las demandas del Sindicato del Metro
Actualmente se lleva a cabo mesas de negociación entre el Metro y el Sindicato de Trabajadores
Dana Estrada / El Sol de México
Asimismo, el mismo Metro solicita la paciencia y comprensión de los usuarios afectados, asegurando que pronto se recuperará la normalidad del servicio.
“En la mesa de negociaciones está una propuesta seria, que será benéfica para la administración y los trabajadores; redundará en optimizar recursos para mejorar el servicio”, aseguró la dirección del Metro.
Durante este aviso, El Sol de México hizo uso del Metro comprobando una espera de entre cuatro a seis minutos, en algunas estaciones de la Línea 2, que tiene como correspondencia Taxqueña a Cuatro Caminos.
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