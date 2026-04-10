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Metrópoliviernes, 10 de abril de 2026

Secretaría de Finanzas deberá aprobar las demandas del Sindicato del Metro

Actualmente se lleva a cabo mesas de negociación entre el Metro y el Sindicato de Trabajadores

Dana Estrada / El Sol de México

Asimismo, el mismo Metro solicita la paciencia y comprensión de los usuarios afectados, asegurando que pronto se recuperará la normalidad del servicio. 

“En la mesa de negociaciones está una propuesta seria, que será benéfica para la administración y los trabajadores; redundará en optimizar recursos para mejorar el servicio”, aseguró la dirección del Metro. 

Durante este aviso, El Sol de México hizo uso del Metro comprobando una espera de entre cuatro a seis minutos, en algunas estaciones de la Línea 2, que tiene como correspondencia Taxqueña a Cuatro Caminos.

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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