Secretaría de Finanzas deberá aprobar las demandas del Sindicato del Metro

Actualmente se lleva a cabo mesas de negociación entre el Metro y el Sindicato de Trabajadores

Dana Estrada / El Sol de México

Asimismo, el mismo Metro solicita la paciencia y comprensión de los usuarios afectados, asegurando que pronto se recuperará la normalidad del servicio.

“En la mesa de negociaciones está una propuesta seria, que será benéfica para la administración y los trabajadores; redundará en optimizar recursos para mejorar el servicio”, aseguró la dirección del Metro.

Durante este aviso, El Sol de México hizo uso del Metro comprobando una espera de entre cuatro a seis minutos, en algunas estaciones de la Línea 2, que tiene como correspondencia Taxqueña a Cuatro Caminos.