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Metrópolimiércoles, 15 de abril de 2026

Sedema alista retiro masivo de palmeras enfermas en la CDMX

Las palmeras infectadas y muertas deberán ser sustituidas por árboles de 30 especies endémicas, como el árbol de las manitas, motera mexicana, encino, zapote blanco, entre otros

Dana Estrada / El Sol de México

La licitación explica que el origen de los pagos por el retiro de palmeras surge de la partida de “servicios de jardinería y fumigación” ya instaurados en la propia Sedema, y aprobado por la subdirección de finanzas. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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