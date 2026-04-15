Sedema alista retiro masivo de palmeras enfermas en la CDMX

Las palmeras muertas o infectadas por hongos serán sustituidas por árboles endémicos / Foto: Laura Lovera / El Sol de México

La Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX (Sedema) lanzó la convocatoria para licitar este 2026 el derribo de 750 palmeras canarias que actualmente se encuentran enfermas en varias zonas de la capital.

A través de la Gaceta Oficial capitalina, la dependencia informó que este 15 al 17 de abril se hará la venta de bases para aquellas empresas que deseen postularse para la licitación pública LPN-DGAF-010-2026 “Servicio Integral para el Retiro y Restitución de Palmeras de Áreas Verdes de la Ciudad de México 2026”, las cuales tendrán un costo de dos mil pesos. Aunque, no se especificó en el documento el dinero destinado para este programa y el que podría ganar la empresa ganadora.

De acuerdo con las bases, la licitación está dividida en cuatro fases: la realización del dictamen técnico de geoposicionado de palmeras, el derribo de 750 palmeras de distintas áreas de la ciudad, la plantación de 750 árboles endémicos, y el mantenimiento de cada uno de los nuevos ejemplares. El fallo se dará a conocer el 30 de abril, y hasta mediados de mayo se hará la firma del contrato, tras la selección de proyecto que mejor convenga a la ciudad.

Las palmeras muertas o infectadas por hongos relacionados con el debilitamiento como el Nalanthanala vermoesenil, serenomyces, y cladosporium, deberán ser sustituidas por árboles endémicos como el árbol de las manitas, capulín, cacahuate, colorín, guaje rojo, guayaba, codo de fraile, ayoyote, mezquita blanco, olivo negro, huizache, encino, tejocote, motera mexicana, zapote blanco, y otras 15 especies más que se prevén no tendrán problemas de plagas.

“El Licitante deberá considerar el mantenimiento de 750 árboles durante la vigencia del contrato para lograr su establecimiento, con actividades como riego, para lo cual se deberá monitorear la humedad y realizar esta actividad en frecuencias y abundancia como sea necesario hasta lograr el punto de riego, cajeteo, deshierbe, fertilización, control de plagas y enfermedades si fuera el caso para lograr un estado fitosanitario óptimo”, se lee en la licitación lanzada por la Sedema.

De acuerdo con datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Secretaría de Obras local (Sobse) en conjunto con la Sedema, apenas derribaron 504 palmeras durante el 2025.

“En 2025 en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente la cual dictamina cuales palmeras están enfermas y son aptas para su derribo, así como la restitución de árboles, por parte de esta área operativa se brinda el apoyo para su derribo, el cual suma 504 palmeras (Phoenix Canariensis) de riesgo”, explicó la Sobse a través de una solicitud de transparencia.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante