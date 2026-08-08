Segiagua adjudica contrato millonario a empresa para supervisar 52 obras contra las inundaciones
La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX contrató por 22.3 mdp a una empresa para vigilar el Plan Drenaje 2026 en zonas con mayor riesgo de inundación
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