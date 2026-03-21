Seguridad para el Mundial: taxis de la CDMX ahora te dirán quién está al volante
El gremio taxista lanzó esta mañana su campaña “Anfitrión de Corazón Grande” con la finalidad de brindar mayor seguridad a los usuarios
Gloria López / El Sol de México
Con la llegada de más de 5.5 millones de visitantes, el gremio ha apostado por la profesionalización a través de talleres de marketing turístico y atención especializada.
Aseguró que no se capacitaron solo para la demanda de un evento deportivo, sino que se están transformando para dar el servicio de excelencia que los habitantes de la capital se merecen.
Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.