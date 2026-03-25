Semovi asegura que es ilegal la alianza entre taxis tradicionales de la CDMX y plataformas digitales

A un día de la alianza entre taxistas tradicionales y plataformas digitales, esta no es avalada por autoridades del gobierno capitalino

Dana Estrada / El Sol de México

La Semovi explicó que no ha normativa para que esta colaboración exista por lo que recae en irregularidades legales y de servicio.

“Llamado a evitar irregularidades. Se exhorta a las personas concesionarias a no realizar procesos de incorporación, ya que se trata de esquemas no regulados que pueden afectar su situación legal y operativa”, explico Semovi en un comunicado.

Ante esto, la dependencia aseguró que iniciará con mayor vigilancia y supervisión a quienes recaigan en este modelo de trabajo y registro, y por el cual podrán obtener sanciones económicas.