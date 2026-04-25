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Metrópolisábado, 25 de abril de 2026

Si gana una, ganamos todas: Realizan Copa Lencha por la visibilidad lésbica

En el Marco del Día de la Visibilidad Lésbica, diversos colectivos de mujeres LGBT+ realizaron la Copa Lencha y algunas jugadoras coinciden en que las autoridades no han promovido a la mujer en el futbol en el marco del Mundial de FIFA 2026

Iván Ortiz

Nunca habíamos tenido tanta visibilidad. Esperemos que eso se traduzca en apoyo y financiamiento en las canchas. Porque esto no será posible sin la colectividad

Entre las colectivas que participaron con un equipo de futbol están Lesbonitas, Las callejeras de Mixcoac y la Barra Feminista, que se dedica a promover los espacios para mujeres dentro del fútbol, ya sea como futbolistas, aficionadas, directoras, periodistas, etc. 

Luz y Jazmín coinciden en que las autoridades no han promovido a la mujer en el futbol en el marco de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, de la cual la CDMX será sede en menos de 50 días. 

“De cara al Mundial nos preguntamos: ¿Dónde están las mujeres? ¿Están en los Fan Fest, en los estadios, cubriendo las notas periodísticas o están realizando trabajos de cuidado?”, explica Rodríguez. 

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