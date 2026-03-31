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Metrópolimartes, 31 de marzo de 2026

CDMX reporta 14 nuevos casos de sarampión en un día

Se mantiene la cifra de dos fallecimientos por sarampión y suma 686 casos confirmados

Karla Mora / El Sol de México

El segundo fallecimiento se reportaron el 9 de marzo. Se trató de una niña de siete meses quien tuvo sepsis y neumonía.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de su titular, Nadine Gasman, ha señalado en diversas ocasiones que la meta de las jornadas de vacunación es alcanzar 95 de cobertura para lograr la inmunidad colectiva.

Según información oficial, en el 69 por ciento de los contagios las personas no tenían su esquema de vacunación.

El sarampión puede derivar en cuadros graves, especialmente en menores de edad o personas con el sistema inmunológico comprometido.

A nivel nacional, el grupo de edad con el mayor número de casos es el que tiene de uno a cuatro años, seguido del grupo de 25 a 29 años y el de cinco a nueve años.

En el marco de las vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México lanzó un llamado a la población para aplicarse la vacuna contra el virus.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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