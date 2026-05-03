Simulacro 6 de mayo en CDMX: más de 13 mil altavoces se activarán y alerta llegará a celulares
Para este ejercicio que se realizará a nivel nacional será bajo el caso hipotético de un sismo de magnitud 8.2
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