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Metrópolimiércoles, 6 de mayo de 2026

Simulacro en CDMX: más de 22 mil fueron evacuados en Ciudad Judicial con apoyo de bomberos

Los bomberos participaron en los cuatro escenarios preparados: incendio de una pipa, rescate de escombros de una persona con el binomio canino Togo, derrame de sustancias y rescate aéreo de un edificio de 35 metros de altura

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Dana Estrada / El Sol de México

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El binomio canino Togo se hizo presente en el simulacro. - Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de México
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Los bomberos durante el ejercicio del rescate de escombros de una persona. - Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de México
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Los bomberos capitalinos se desplegaron para los cuatro ejercicios que prepararon para el simulacro. - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México
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“Estos escenarios forman parte de nuestro entrenamiento diario", dijeron los bomberos. - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México
Dana Estrada
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