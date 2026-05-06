Simulacro en CDMX: más de 22 mil fueron evacuados en Ciudad Judicial con apoyo de bomberos
Los bomberos participaron en los cuatro escenarios preparados: incendio de una pipa, rescate de escombros de una persona con el binomio canino Togo, derrame de sustancias y rescate aéreo de un edificio de 35 metros de altura
El quiosco será instalado en la Glorieta de Insurgentes, donde estará desde el 23 de mayo hasta el 20 de julio, en el marco del Mundial de Futbol. Las otras dos entidades que tendrán un quiosco con esta atención son Jalisco y Nuevo León, ambas también son sedes de partidos.