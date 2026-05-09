Sin pasajeros y con choferes aún sin dominar las rutas, el Centrobús operó en su segundo día de actividades

Metrópolisábado, 9 de mayo de 2026Sin pasajeros y con choferes aún sin dominar las rutas, el Centrobús operó en su segundo día de actividadesAlgunos tótems aún no estaban colocadosFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Dana Estrada / El Sol de MéxicoDana EstradaÚltimas notas:Sin pasajeros y con choferes aún sin dominar las rutas, el Centrobús operó en su segundo día de actividadesPersonal del Estadio Banorte retira fichas colocadas por madres buscadoras en los alrededoresTren Ligero sin servicio en toda la línea por fallas eléctricasRTPTransporteCentro HistóricoNOTAS RELACIONADASMETRÓPOLICentrobús compartirá carriles con Línea 4 del Metrobús en el Centro HistóricoMETRÓPOLICDMX renueva módulos turísticos para el Mundial de Futbol 2026METRÓPOLICentrobús buscará dar servicio a 100 mil usuarios en CDMX durante el Mundial 2026Más NoticiasMETRÓPOLIPrevio al Día de las Madres, colectivos de búsqueda de desaparecidos exigen a Sheinbaum que los recibaDiversos colectivos como Hasta Encontrarles CDMX y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) acudieron con veladoras para exigir justiciaMETROPOLIEmergencia en la GAM: Colapsa torre de telecomunicaciones sobre azotea de viviendaAl parecer las recientes lluvias debilitaron los tornillos que sujetan la base y se vino abajo; personal de Protección Civil atiende la eventualidadMETRÓPOLIDurante el Mundial, Greenpeace busca concientizar sobre destrucción de la selva y protección del medio ambienteLanza la “Ruta del Jaguar” para advertir sobre la extinción de la especie y la urgencia de proteger la zonaMETROPOLICDMX vigilará hoteles, mercados y restaurantes en Semana contra Riesgos Sanitarios rumbo al MundialLas actividades estarán enfocadas principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Xochimilco, debido a la alta concentración de visitantesMETRÓPOLIPersonal del Estadio Banorte retira fichas colocadas por madres buscadoras en los alrededoresPrevio a la celebración del Día de la Madre y al Mundial de Futbol, familias buscadoras llenaron los alrededores con fichas de búsquedaMETRÓPOLITren Ligero sin servicio en toda la línea por fallas eléctricasUnidades de RTP serán las encargadas transportar a los usuarios de este medio de transporteMETROPOLICentrobús en el Centro Histórico: estaciones apagadas y usuarios sin claridad sobre la rutaTras el banderazo de salida de la “Ruta de las Heroínas Indígenas”, las unidades del Centrobús realizaron recorridos de prueba sin pasajerosMETRÓPOLIHabitantes de Xochimilco temen inundaciones en canal de CaltongoVecinos denuncian descargas sanitarias al cauce, mientras el cárcamo de rebombeo no opera constantemente y aumenta el riesgo de desbordamientosMETRÓPOLIYucatán conquista la Ciudad de México con ternos, cochinita y zunchosLa Semana de Yucatán en México 2026 transforma el Palacio de los Deportes en una muestra de gastronomía, moda artesanal y cultura maya; son más de 270 expositores de más de 20 municipiosMETRÓPOLIBaile masivo del Ratón Vaquero en Azcapotzalco reúne solo a 30 participantesPese a no cumplirse la meta de un baile masivo, responsables del FARO Azcapotzalco subrayaron la importancia de estas actividades culturalesLO+VISTO1FINANZASSindicato del Monte de Piedad pide que la negociación para levantar la huelga sea pública2FINANZASPrototipo del auto eléctrico Olinia está listo y será presentado el 7 de junio3GOSSIPShakira lanza su tercera canción oficial para un Mundial: así suena “Dai Dai”COLUMNASAlejandro JiménezDisco duro/ Palantir: tecnofascismo que apunta a MéxicoMiguel Reyes RazoDe la pluma de Miguel Reyes Razo / 1973: balazos en universidad de PueblaDelia Angélica OrtizMi mamá y el sexo / Mi “matrolescencia” y por qué dejé de celebrar 10 de mayoOpinión 51Opinión de Adela Navarro Bello / El que la debe, piensa mal…LO+RECIENTEMETRÓPOLIEstadio Banorte ya está en proceso de certificación contra incendios: Bomberos de la CDMXMETROPOLIEstudiantes de FES Cuautitlán y Acatlán exigen mejor movilidad y seguridad en sus plantelesMETRÓPOLIClara Brugada anuncia inversión histórica para obras de drenaje en IztapalapaMETRÓPOLIBomberos de CDMX estrenan drones autónomos para buscar y rescatar personasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESiAvísenseeen! OsvaldoCARTONESLimpiecito sin evidencia Rubén