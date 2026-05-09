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Metrópolisábado, 9 de mayo de 2026

Sin pasajeros y con choferes aún sin dominar las rutas, el Centrobús operó en su segundo día de actividades

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Dana Estrada / El Sol de México

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Dana Estrada
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