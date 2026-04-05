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Metrópolidomingo, 5 de abril de 2026

SSC sanciona a 562 automovilistas en Semana Santa por alcoholímetro, 285 más que en 2025

El operativo Conduce Sin Alcohol se realizó entre el viernes 27 de marzo y sábado 4 de abril; 554 vehículos fueron llevados al corralón

Manuel Cosme

La aplicación del programa Conduce Sin Alcohol inició este año el viernes 27 de marzo y hasta el sábado 4 de abril, los vehículos enviados al corralón con infracción por ese motivo sumaron 554.

La aplicación de las pruebas de alcoholemia por parte del personal de la SSC en la Semana Santa de 2024 dejó un saldo de 472 conductores reprobados y 465 vehículos fueron enviados a los corralones.

La SSC explicó que la diferencia que hay entre automovilistas infraccionados y vehículos enviados al corralón se debe a que algunos de los automotores tienen placas de personas con discapacidad y no pueden ser remitidos a los depósitos.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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