STC Metro no revela el costo unitario del candelabro y faroles en estación Hidalgo

Metrópolimartes, 30 de junio de 2026STC Metro no revela el costo unitario del candelabro y faroles en estación HidalgoLas autoridades de este sistema de transporte aseguran que por ser un proyecto integral de remodelación no se puede conocer el costo unitario de cada artículo instaladoFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Dana Estrada / El Sol de MéxicoEl gasto por la remodelación de las tres estaciones (Hidalgo, Bellas Artes y Viaducto) fue de casi 114 millones de pesos. - Foto: Laura Lovera/El Sol de MéxicoAlgunos personas que utilizan transporte opinan que estos faroles se ven estéticos pero eso no mejora el servicio. - Foto: Laura Lovera/El Sol de MéxicoEstos objetos estéticos formaron parte de las tareas de remodelación a cargo de la empresa INDHR S.A. de C.V., la cual también realizó la remodelación de las estaciones Viaducto y Bellas Artes. - Foto: Laura Lovera/El Sol de MéxicoUsuarios de la estación Hidalgo fueron sorprendidos con la presencia de un gran candelabro a finales del mes de Mayo. - Foto: Laura Lovera/El Sol de MéxicoDana EstradaÚltimas notas:STC Metro no revela el costo unitario del candelabro y faroles en estación HidalgoMenores de 12 concentran cinco de cada 10 casos de abuso sexual en la CDMXDeportistas LGBT+ abren por primera vez la Marcha del Orgullo en CDMXObrasRemodelaciónSTC MetroMantenimientoNOTAS RELACIONADASMETRÓPOLIDejan lluvias en CDMX más de 42 millones de metros cúbicos de agua; estación en Coyoacán lidera listaMETRÓPOLI¿Por qué ya pueden poner infracciones la policía auxiliar y la bancaria en CDMX? 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