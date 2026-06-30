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Metrópolimartes, 30 de junio de 2026

STC Metro no revela el costo unitario del candelabro y faroles en estación Hidalgo

Las autoridades de este sistema de transporte aseguran que por ser un proyecto integral de remodelación no se puede conocer el costo unitario de cada artículo instalado

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Dana Estrada / El Sol de México

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El gasto por la remodelación de las tres estaciones (Hidalgo, Bellas Artes y Viaducto) fue de casi 114 millones de pesos. - Foto: Laura Lovera/El Sol de México
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Algunos personas que utilizan transporte opinan que estos faroles se ven estéticos pero eso no mejora el servicio. - Foto: Laura Lovera/El Sol de México
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Estos objetos estéticos formaron parte de las tareas de remodelación a cargo de la empresa INDHR S.A. de C.V., la cual también realizó la remodelación de las estaciones Viaducto y Bellas Artes. - Foto: Laura Lovera/El Sol de México
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Usuarios de la estación Hidalgo fueron sorprendidos con la presencia de un gran candelabro a finales del mes de Mayo. - Foto: Laura Lovera/El Sol de México
Dana Estrada
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