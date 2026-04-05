En 13 meses, el STC Metro concedió 176.5 millones de viajes gratuitos, beneficiando principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad

Dana Estrada / El Sol de México

De acuerdo con datos proporcionados por el STC a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), durante este periodo se realizaron 176 millones 575 mil 189 viajes gratis en las 12 líneas del Metro.

En 13 meses, el Metro contabilizó un total de mil 468 millones 662 mil viajes, de los cuales más de mil 292 millones de traslados fueron pagados por los usuarios del transporte colectivo, a través del pago de cinco pesos por acceso.

Las personas exentas del pago

Subsidio y mantenimiento del Metro

Usuarios con discapacidad y viajes gratuitos

Armando, un usuario de silla de ruedas, también usa el servicio gratis del Metro, que está estipulado como derecho en la Ley de Transporte y Vialidad de la CDMX, en el artículo 18 para personas con discapacidad y en el artículo 38 para personas mayores.

La línea del Metro con más y menos accesos gratis

De acuerdo con los datos obtenidos vía transparencia, la línea que más accesos libres registró fue la Línea 2, con un monto de 162 millones de pesos subsidiados.

La que tuvo menos accesos gratis en todo el Metro es la Línea 6, que va de El Rosario a Martín Carrera, con un subsidio de 18 millones de pesos.

Programas históricos de viajes gratuitos

El STC tiene otra modalidad de viajes gratis, cada año ofrece viajes libres a quienes participan en el gran Maratón de la CDMX; en el mes de agosto, tienen que ingresar a las estaciones con su playera y número de corredor.