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Metrópolijueves, 19 de marzo de 2026

Suspenden servicio del Tren Ligero por choque de un tráiler cerca del Estadio Azteca

Un vehículo se estampó contra un muro de contención luego de que presuntamente su conductor se quedara dormido

Dana Estrada / El Sol de México

El servicio quedó suspendido desde la estación Taxqueña a Xochimilco, en ambos sentidos, por lo que se ha activado el apoyo por medio de unidades de RTP a usuarios afectados. 

Además policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) también han apoyado con el traslado de usuarios, a través de camionetas con caja. 

“Personal del STE continúa trabajando para la rehabilitación de la catenaria”, informó a través de sus redes sociales la dirección del Tren Ligero. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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