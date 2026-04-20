El funcionario manifestó su preocupación porque la demarcación a su cargo no tiene el personal suficiente de limpia, seguridad y protección civil, a fin de atender los efectos que tenga este festival

Manuel Cosme

El panista, en conferencia de prensa, informó que las autoridades federales aprobaron el evento e irónicamente dijo que los beneficios para la demarcación son más tráfico, quejas vecinales y basura.

El funcionario manifestó su preocupación porque la demarcación a su cargo no tiene el personal suficiente de limpia, seguridad y protección civil, a fin de atender los efectos que tenga este festival y recalcó que el gobierno federal es el que lo organiza y autorizó.

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El alcalde de Miguel Hidalgo también dio a conocer que trabaja preventivamente con los representantes de los sectores hoteleros, restauranteros y prestadores de servicio, a fin de que cumplan con las normas para su operación durante el Mundial de futbol 2026.

Las verificaciones, explicó, consisten en que tengan sus programas internos de protección civil, rutas de evacuación, extintores, condiciones seguras, que se respeten los aforos, horarios y niveles de ruido para que los vecinos no sufran afectaciones y que los visitantes tengan una experiencia segura.