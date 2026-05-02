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Metrópolisábado, 2 de mayo de 2026

Tala de árboles en El Ocotal corresponden a obras del Tren Interurbano, asegura alcaldía Cuajimalpa 

Durante la mañana de este sábado la Sedema solo detalló que se trataba de un predio, sin detallar más.

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Dana Estrada / El Sol de México

Diseño sin título (2)
Dana Estrada
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