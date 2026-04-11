Tarifa de 100 pesos ahuyenta a aficionados de usar el Trolebús rumbo al Estadio Banorte

Además el trolebús presentó problemas en sus sistema de cobro que retrasó sus salidas por casi una hora

Dana Estrada / El Sol de México

Sin embargo, debido a problemas con el sistema de cobro, en donde cada usuario debió pagar 100 pesos con su Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la primera corrida se retrasó una hora, logrando concentra apenas a 25 usuarios.

Solo viajamos para este partido, somos muy aficionados del América. Y también queremos ver un estadio nuevo, ya lo conocíamos y nos emociona verlo nuevo, y con la cara que tendrá en el Mundial

Su familia decidió transportase a través del sistema de Trolebús, para evitar transbordos en el Metro y Tren Ligero; esperando que el ste m dio fuera más rápido y cómodo. Sin embargo, tuvieron que esperar una hora para poder salir.

Ni la Secretaria de Movilidad de la CDMX, ni el Sistema de Transportes Electricos dio a conocer previamente cómo se decidió la tarifa de 100 pesos por persona y viaje en unidades del transporte público.

“Hay trenes muy amplios y nuevos. Ayuda a que no estemos tan apretados y viajemos bien y muchos”, dijo Mariel, aficionada del América.

Además, el avance y aglomeraciones fueron vigilados por policías y trabajadores del Tren Ligero.

“La estación de Taxqueña esa quedando muy bonita, se ve muy grande y moderna”, dijo otra usuaria, ante la segunda apertura del servicio completo, tras más de cuatro meses en obras.