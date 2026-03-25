elsoldemexico
Metrópolimiércoles, 25 de marzo de 2026

Tarjeta Violeta CDMX: quiénes pueden tramitar el apoyo de 15 mil pesos y dónde hacerlo

El registro para el apoyo económico estará disponible de forma presencial del 23 al 27 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:30 horas

Alma Hidalgo / El Sol de México

Requisitos para tramitar la Tarjeta Violeta

Los requisitos para tramitar la Tarjeta Violeta son:

Los documentos necesarios para tramitar el apoyo son:

Si cuida a una persona menor, su acta de nacimiento y CURP; si es mayor, su INE y CURP. Y, si es una persona con discapacidad, su acta de nacimiento o INE, para mayores de edad, y el certificado médico.

¿Dónde tramitar la Tarjeta Violeta?

La alcaldía Cuauhtémoc indica que el registro es presencial en la explanada techada de la demarcación, del 23 al 27 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:30 horas hasta agotar 500 fichas diarias.

Además, señala que no existe otro tipo de preregistro, listas previas, apartados de lugar o formación de filas anticipadas.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

unnamed
Columna invitada

Opinión de Rachel Soeiro / Información científica sin acceso equitativo a sus beneficios

cherem roj - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sofía Cherem

Organizaciones de la sociedad civil no son enemigas del Estado

Lorenia Valles - YOANNA ROMO
Lorenia Valles

Revocación de mandato: el pueblo pone y el pueblo quita

image
Claudia Corichi

Desigualdad de género en municipios

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES