Tarjeta Violeta CDMX: quiénes pueden tramitar el apoyo de 15 mil pesos y dónde hacerlo
El registro para el apoyo económico estará disponible de forma presencial del 23 al 27 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:30 horas
Alma Hidalgo / El Sol de México
Requisitos para tramitar la Tarjeta Violeta
Los requisitos para tramitar la Tarjeta Violeta son:
Los documentos necesarios para tramitar el apoyo son:
Si cuida a una persona menor, su acta de nacimiento y CURP; si es mayor, su INE y CURP. Y, si es una persona con discapacidad, su acta de nacimiento o INE, para mayores de edad, y el certificado médico.
¿Dónde tramitar la Tarjeta Violeta?
La alcaldía
Además, señala que
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