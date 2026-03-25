Tarjeta Violeta CDMX: quiénes pueden tramitar el apoyo de 15 mil pesos y dónde hacerlo

El registro para el apoyo económico estará disponible de forma presencial del 23 al 27 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:30 horas

Alma Hidalgo / El Sol de México

Requisitos para tramitar la Tarjeta Violeta

Los requisitos para tramitar la Tarjeta Violeta son:

Los documentos necesarios para tramitar el apoyo son:

Si cuida a una persona menor, su acta de nacimiento y CURP; si es mayor, su INE y CURP. Y, si es una persona con discapacidad, su acta de nacimiento o INE, para mayores de edad, y el certificado médico.

¿Dónde tramitar la Tarjeta Violeta?

La alcaldía Cuauhtémoc indica que el registro es presencial en la explanada techada de la demarcación, del 23 al 27 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:30 horas hasta agotar 500 fichas diarias.