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Metrópolimiércoles, 25 de marzo de 2026

Tarjetones de acceso para vecinos del Estadio Azteca estarán listos hasta el Mundial

La alcaldía Coyoacán informó que en abril se hará el registro para los tarjetones, pese a que el secretario de Movilidad de CDMX aseguró que estos se usarían desde el partido entre México y Portugal del sábado

Dana Estrada / El Sol de México

¿Cuáles son las colonias cercanas al Estadio Azteca que deben tramitar el tarjetón de acceso?

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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