Tarjetones de acceso para vecinos del Estadio Azteca estarán listos hasta el Mundial











Ciudad de Mexico , 25 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Los tarjetones de acceso para los vecinos del Estadio Azteca serán intransferibles. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Los tarjetones de acceso vehicular para vecinos de colonias cercanas al Estadio Azteca, ubicado en la alcaldía Coyoacán, no estarán listos para este primer partido amistoso entre México y Portugal, pese al anuncio del gobierno de la CDMX.

Fuentes de la alcaldía Coyoacán y habitantes que serán afectados por los operativos de movilidad en colonias colindantes al coloso de Santa Úrsula, informaron a El Sol de México, que el trabajo se realiza en colaboración con el gobierno de la CDMX, pero que aún no inicia el censo y registro de vehículos de al menos 10 colonias, para dar lugar un tarjetón con código QR.

“Es un proyecto que se va a echar a andar para el Mundial, no para este fin de semana. No da para levantar un censo y registro de todos los vehículos; se tienen que establecer módulos donde la gente registrará sus vehículos con su credencial de elector”, explicó un funcionario de la alcaldía Coyoacán.

El martes 24 de marzo, el secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García, aseguró en conferencia de prensa que este sábado, en conjunto con los operativos de movilidad, se haría uso de los tarjetones que tendrán los vecinos para poder salir y entrar a sus domicilios a bordo de sus vehículos.

Sin embargo, aunque ya se han llevado varias mesas de trabajo con los habitantes, el padrón y tarjetones no se han realizado. Estimaciones de funcionarios de la alcaldía Coyoacán, quienes está trabajando en conjunto con el gobierno central de la CDMX, calculan que en abril se coloquen módulos de registro.

Estos puntos de registro estarán ubicados para que los habitantes de las colonias: Ajusco, Pedregal de Santa Ursula, Viejo Ejido de Santa Úrsula, Pueblo de Santa Ursula Coapa, Bosques de Tlatemaya, Cantil Pedregal, Adolfo Ruíz Cortines, Media Luna, La Zorra, y Joyas del Pedregal. Ahí los vecinos deberán llegar con una identificación oficial, un comprobante de domicilio, y otros requisitos para poder registrar el número de placas, modelo y color del auto; ya que cada tarjeta será intransferible.