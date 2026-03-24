Taxis concesionados de CDMX ya se pueden pedir en Uber de cara a Mundial de Futbol: ¿cómo pedirlo y cuánto costará?

La integración de estos choferes al sistema de viajes por aplicación ocurrió a través de un programa piloto a inicios de enero de 2026 a través de la plataforma “MxTaxi”

Dana Estrada / El Sol de México

En cuanto a las tarifas que manejarán los taxis a través de la aplicación Uber, aseguraron que no habrá tarifas dinámicas y que los precios serán más accesibles en contraste con Uber.

Una vez que se lleve a cabo el Mundial de Futbol, los ruleteros capitalinos podrán concentrarse en las zonas con mayor demanda de viajes, guiados gracias a la aplicación.

Mientras tanto se llevan a cabo mesas de trabajo con autoridades de movilidad para conocer los espacios en donde podrán recoger y dejar usuarios cerca del Estadio Banorte, durante los juegos de futbol de la Copa Mundial.