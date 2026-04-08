Taxis de CDMX piden que competencia con apps sea pareja y se les vigile cumplimiento de requisitos para operar
Los taxistas y mototaxistas argumentaron que pagan permisos, tarjetones y pagos de revista anual y los de Uber y Didi no lo hacen
Dana Estrada / El Sol de México
Taxistas y mototaxistas de varias partes de la capital solicitaron mayor apoyo de las autoridades, y vigilaron la operación de los taxis tipo Uber y Didi, para una competencia más justa sin dejar en desventaja al taxi tradicional.
El bloque de la avenida inició alrededor de las 11:00 horas de este miércoles, en donde participaron más de 300 vehículos.
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