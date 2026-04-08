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Metrópolimiércoles, 8 de abril de 2026

Taxis de CDMX piden que competencia con apps sea pareja y se les vigile cumplimiento de requisitos para operar

Los taxistas y mototaxistas argumentaron que pagan permisos, tarjetones y pagos de revista anual y los de Uber y Didi no lo hacen

Dana Estrada / El Sol de México

Taxistas y mototaxistas de varias partes de la capital solicitaron mayor apoyo de las autoridades, y vigilaron la operación de los taxis tipo Uber y Didi, para una competencia más justa sin dejar en desventaja al taxi tradicional. 

El bloque de la avenida inició alrededor de las 11:00 horas de este miércoles, en donde participaron más de 300 vehículos. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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