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Metrópolimartes, 24 de marzo de 2026

Termina paro laboral en Colegio de Bachilleres tras acuerdo con trabajadores

A partir de mañana 25 de marzo se reanudarán las clases presenciales en los 20 planteles del COLBACH

Gloria López / El Sol de México

Finalmente, la institución hizo un llamado a la comunidad estudiantil, docentes y personal administrativo a reincorporarse a las actividades, reiterando su compromiso con el derecho a la educación.

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
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