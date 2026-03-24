Termina paro laboral en Colegio de Bachilleres tras acuerdo con trabajadores
A partir de mañana 25 de marzo se reanudarán las clases presenciales en los 20 planteles del COLBACH
Gloria López / El Sol de México
Finalmente, la institución hizo un llamado a la comunidad estudiantil, docentes y personal administrativo a reincorporarse a las actividades, reiterando su compromiso con el derecho a la educación.
Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.