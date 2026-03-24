Termina paro laboral en Colegio de Bachilleres tras acuerdo con trabajadores

El evento se realizará el 28 de marzo y permitirá recorrer puntos emblemáticos como Chapultepec y el Zócalo. Habrá préstamo de bicicletas, música en vivo y facilidades de transporte para los asistentes

Alessandra Rojo de la Vega indicó que el aumento del presupuesto lo destinaría para reforzar la seguridad frente a la llegada de miles de turistas por el evento de la FIFA

Ángel “D”, perteneciente a este grupo, fue ultimado de un balazo en la cabeza el pasado viernes 20 de marzo en la colonia Morelos

Identifican patrones de riesgo como comercio que se ejerce en la vía pública; el trabajo sexual, la presencia de artistas autónomos y toda aquella actividad que se realiza en el espacio publico

La integración de estos choferes al sistema de viajes por aplicación ocurrió a través de un programa piloto a inicios de enero de 2026 a través de la plataforma “MxTaxi”

La Secretaría de las Mujeres CDMX y DiDi lanzan una guía que busca hacer los traslados más seguros y equitativos para mujeres conductoras y usuarias, incorporando tecnología y perspectiva de género.

El gobierno de la CDMX asegura que con los comerciantes de los bajopuentes no desaparecerán, sino que serán reestructurados con apoyos del Fondeso

La propuesta de la Copaco, de la colonia Del Valle V sección, surgió debido a que en 2024 vecinos recibían agua contaminada con olor a hidrocarburo

Finalmente, la institución hizo un llamado a la c omunidad estudiantil, docentes y personal administrativo a reincorporarse a las actividades, reiterando su compromiso con el derecho a la educación.

Luego de varios días del paro laboral que mantuvo sin clases a miles de estudiantes , el Colegio de Bachilleres (COLBACH) anunció la reanudación de sus actividades académicas y administrativas a partir mañana 25 de marzo, tras alcanzar un acuerdo con el sindicato de trabajadores .

Mediante un comunicado informó que el entendimiento se logró mediante el diálogo entre autoridades del sistema y el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB), lo que permitió levantar la huelga que afectaba a 20 planteles en la Ciudad de México y el Estado de México desde el pasado 19 de marzo.