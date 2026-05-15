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Metrópoliviernes, 15 de mayo de 2026

Termina tu bachillerato en un solo examen: así puedes obtener tu certificado gratis

El programa Saber Sectei abrió su convocatoria para que adultos de la CDMX puedan concluir su bachilletaro en un modelo flexible

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Cuáles son los requisitos para registrarse al bachillerato en un solo examen?

¿Cómo registarse?

Fechas clave del proceso

ActividadFecha límite
Registro y envío de documentos digitalizados por internetJueves 28 de mayo de 2026
Revisión documental e integración del expedienteViernes 29 de mayo de 2026
Publicación de la lista de personas aspirantes aceptadasDomingo 31 de mayo de 2026
Primer Periodo de Preparación y EstudioLunes 1 de junio al viernes 4 de septiembre de 2026
Publicación de las asignaciones de sedes y horarios para la aplicaciónLunes 17 de agosto de 2026
Aplicación General del “Programa SABER-SECTEI”Sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026
Publicación de resultados Lunes 5 de octube de 2026
Segundo Periodo de Preparación y EstudioLunes 5 de octubre al viernes 27 de noviembre de 2026
Aplicación de Parcialidades no acreditadas del “Programa SABER-SECTEI”*Sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026
Publicación de resultadosMartes 29 de diciembre de 2026
Ali Rodriguez Rios
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