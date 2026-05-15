Termina tu bachillerato en un solo examen: así puedes obtener tu certificado gratis
El programa Saber Sectei abrió su convocatoria para que adultos de la CDMX puedan concluir su bachilletaro en un modelo flexible
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Cuáles son los requisitos para registrarse al bachillerato en un solo examen?
¿Cómo registarse?
Fechas clave del proceso
|Actividad
|Fecha límite
|Registro y envío de documentos digitalizados por internet
|Jueves 28 de mayo de 2026
|Revisión documental e integración del expediente
|Viernes 29 de mayo de 2026
|Publicación de la lista de personas aspirantes aceptadas
|Domingo 31 de mayo de 2026
|Primer Periodo de Preparación y Estudio
|Lunes 1 de junio al viernes 4 de septiembre de 2026
|Publicación de las asignaciones de sedes y horarios para la aplicación
|Lunes 17 de agosto de 2026
|Aplicación General del “Programa SABER-SECTEI”
|Sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026
|Publicación de resultados
|Lunes 5 de octube de 2026
|Segundo Periodo de Preparación y Estudio
|Lunes 5 de octubre al viernes 27 de noviembre de 2026
|Aplicación de Parcialidades no acreditadas del “Programa SABER-SECTEI”*
|Sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026
|Publicación de resultados
|Martes 29 de diciembre de 2026