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Metrópolimiércoles, 18 de marzo de 2026

Tras fuertes lluvias, SEGIAGUA atiende 17 encharcamientos en la CDMX

Los niveles más altos de precipitación se registraron en estaciones en el Estado de México y Milpa Alta, ambos con 36 milímetros

Gloria López / El Sol de México

Las autoridades informaron que, pese a la intensidad de las precipitaciones, las presas, lagunas y cauces se mantienen en niveles bajos operativos, sin que se reporten incidencias relevantes.

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
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