Tras fuertes lluvias, SEGIAGUA atiende 17 encharcamientos en la CDMX
Los niveles más altos de precipitación se registraron en estaciones en el Estado de México y Milpa Alta, ambos con 36 milímetros
Gloria López / El Sol de México
Las autoridades informaron que, pese a la intensidad de las precipitaciones, las presas, lagunas y cauces se mantienen en niveles bajos operativos, sin que se reporten incidencias relevantes.
Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.