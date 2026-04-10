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Metrópoliviernes, 10 de abril de 2026

Tren Ligero dará servicio completo el sábado 11 de abril para las aficiones de América y Cruz Azul

El servicio de todas las estaciones estará activo de las 6:00 a 24:00 horas

Dana Estrada / El Sol de México

El Servicio de Transportes Electricos (STE) capitalino confirmó a El Sol de México que este sábado, a partir de las 6:00 hasta las 24:00 horas el Tren Ligero dará servicio en todas sus estaciones

“Mañana estarán abiertas y en servicio todas las estaciones por el evento en el estadio”, dijo el STE a este diario. 

Sin embargo, este servicio solo estará activo el sábado, y luego regresará a los trabajos de remodelación y ampliación, dejando cerradas las estaciones de Taxqueña y las Torres, y transporte auxiliar las unidades de RTP. 

Cabe señalar que, pese a ya tener la flotilla completa de vagones dobles para el Tren Ligero, y que fueron comprados a China, estos comenzarán a operar hasta el mes de mayo. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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