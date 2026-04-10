Tren Ligero dará servicio completo el sábado 11 de abril para las aficiones de América y Cruz Azul

El servicio de todas las estaciones estará activo de las 6:00 a 24:00 horas

Dana Estrada / El Sol de México

El Servicio de Transportes Electricos (STE) capitalino confirmó a El Sol de México que este sábado, a partir de las 6:00 hasta las 24:00 horas el Tren Ligero dará servicio en todas sus estaciones.

“Mañana estarán abiertas y en servicio todas las estaciones por el evento en el estadio”, dijo el STE a este diario.

Sin embargo, este servicio solo estará activo el sábado, y luego regresará a los trabajos de remodelación y ampliación, dejando cerradas las estaciones de Taxqueña y las Torres, y transporte auxiliar las unidades de RTP.

Cabe señalar que, pese a ya tener la flotilla completa de vagones dobles para el Tren Ligero, y que fueron comprados a China, estos comenzarán a operar hasta el mes de mayo.