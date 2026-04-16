Tren Ligero de CDMX cerrará estaciones: fechas, horarios y rutas alternas

Para apoyar el servicio de la ruta podrás llegar a tu destino por medio de unidades de la RTP y del Trolebús

Jorge Morales

¿Qué estaciones del tren ligero van a cerrar y en qué horario?

Por otro lado, de sábado a domingo el tramo de Tasqueña a Estadio Azteca funcionará únicamente con el servicio de RTP y de Trolebuses.

Sin embargo, estos mismos días a partir de las 22:00 horas y hasta las 23:30 horas solamente estarán disponibles los camiones de RTP en toda la línea.