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Metrópolijueves, 16 de abril de 2026

Tren Ligero de CDMX cerrará estaciones: fechas, horarios y rutas alternas

Para apoyar el servicio de la ruta podrás llegar a tu destino por medio de unidades de la RTP y del Trolebús

Jorge Morales

¿Qué estaciones del tren ligero van a cerrar y en qué horario?

Por otro lado, de sábado a domingo el tramo de Tasqueña a Estadio Azteca funcionará únicamente con el servicio de RTP y de Trolebuses.

Sin embargo, estos mismos días a partir de las 22:00 horas y hasta las 23:30 horas solamente estarán disponibles los camiones de RTP en toda la línea.

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
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