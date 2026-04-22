Tren Ligero moverá 51.4% de asistentes al Estadio Azteca durante el Mundial de Futbol

Este sistema eléctrico de transporte capitalino operará con 19 trenes cuádruples para transportar hasta 45 mil personas por partido durante la justa mundialista; las obras de modernización están casi concluidas

Dana Estrada / El Sol de México

“Para el Mundial, vamos a transportar solo en el Tren Ligero alrededor de 45 mil personas por cada uno de los cinco partidos”, dijo Martín López Delgado.

“En los partidos que habrá durante el Mundial, se espera que, adicionalmente se registre un aumento de aproximadamente 17 mil personas”, explicó el director del Tren Ligero.

Cabe recordar que anteriormente el Tren Ligero daba servicio únicamente con trenes de dos vagones; sin embargo, con la compra de 17 trenes nuevos, se han podido unir 26 vagones para formar 13 nuevos convoyes con mayor capacidad.

“Las estaciones ya están prácticamente concluidas; solamente se están haciendo trabajos de detalle, pero podríamos decir que están como en un 97 por ciento de avance”, aseguró el director del Tren Ligero.