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Metrópolijueves, 4 de junio de 2026

Trenes de la L2 del Metro reanudan recorrido completo, pero seis estaciones siguen sin servicio

San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Nativitas, Portales y Zócalo no tendrán ascenso ni descenso de usuarios; no será necesario bajar de los trenes para abordar el RTP

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Alma Rosa Hidalgo
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