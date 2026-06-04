Trenes de la L2 del Metro reanudan recorrido completo, pero seis estaciones siguen sin servicio
San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Nativitas, Portales y Zócalo no tendrán ascenso ni descenso de usuarios; no será necesario bajar de los trenes para abordar el RTP
Alma Hidalgo / El Sol de México
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