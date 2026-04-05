TSJ CDMX recomienda precaución a ciudadanía por cargos bancarios no reconocidos

El juez Sexto en Materia Civil del Poder Judicial capitalino recordó que un juicio civil por este motivo tiene una duración promedio de tres meses

Manuel Cosme

Ante eso, también recomendó a los clientes bancarios no proporcionar datos personales en llamadas, mensajes o correos electrónicos no verificados; y reportar inmediatamente al banco cualquier cargo sospechoso y solicitar un número de folio.

En muchos casos, recordó, las instituciones bancarias realizan un abono provisional mientras investigan, y tienen un plazo aproximado de 20 días hábiles para dar una resolución.

En caso de que el cliente siga inconforme puede presentar una demanda ante un juzgado civil de proceso oral, lo que permite mayor agilidad en la resolución de controversias.

“El promedio de estos juicios es de aproximadamente tres meses, sin embargo, pueden prolongarse si alguna de las partes interpone un amparo”, precisó Galván Cedillo.