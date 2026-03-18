Los niveles más altos de precipitación se registraron en estaciones en el Estado de México y Milpa Alta, ambos con 36 milímetros

Los alumnos del CCH Oriente podrán regresar a las aulas este 19 de marzo, después de los paros registrados por el ataque a una alumna el 13 de febrero

Juan Gregorio Martínez Canelón emitió un posicionamiento sobre señalamientos en su contra y explicó sus procedimientos de atención, así como la ausencia de registros relacionados con el caso

Entre enero y febrero de 2026, las autoridades impidieron que 988 personas continuaran vendiendo a pesar de que no hay programa de reordenamiento formal en la zona

Durante una mesa de trabajo en el Congreso CDMX sobre la violencia en las universidades, se advirtió que atender el acoso y hostigamiento son una deuda con las estudiantes de la ciudad

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) lanzó un código QR para facilitar denuncias de género de sus estudiantes, así como la emisión de órdenes de protección para cada persona afectada, informó Jhazibe Valencia de los Santos, defensora de los Derechos Humanos de dicha universidad, al participar en una mesa de trabajo sobre violencia en universidades de la CDMX en el Congreso capitalino.