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Metrópolimiércoles, 18 de marzo de 2026

UACM habilita QR para denunciar violencia de género entre sus estudiantes

Durante una mesa de trabajo en el Congreso CDMX sobre la violencia en las universidades, se advirtió que atender el acoso y hostigamiento son una deuda con las estudiantes de la ciudad

Manuel Cosme

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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