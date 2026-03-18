La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) lanzó un código QR para facilitar denuncias de género de sus estudiantes, así como la emisión de órdenes de protección para cada persona afectada, informó Jhazibe Valencia de los Santos, defensora de los Derechos Humanos de dicha universidad, al participar en una mesa de trabajo sobre violencia en universidades de la CDMX en el Congreso capitalino.
Asimismo, para atender la violencia de género realizan una capacitaciónconstante en temas relevantes para la comunidad universitaria, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, aborto legal, derechos de la comunidad LGBT+; protección individual ante la violencia cibernética; y masculinidades en línea, soledad y misoginia.
Alín Mara López Ledezma, directora del Centro de Estudios Legislativos de Igualdad de Género del Congreso local, reconoció que la violencia de género, el acoso y hostigamiento son una deuda con las estudiantes de la ciudad.
La violencia de género en los espacios universitarios se registra de múltiples formas, desde el acoso hasta las prácticas que silencian y dificultan el acceso a la justicia para las víctimas.Alín Mara López Ledezma, directora del Centro de Estudios Legislativos de Igualdad de Género del Congreso de CDMX.
Al inaugurar la mesa de trabajo, Acciones de prevención y erradicación de la violencia en las universidades de la Ciudad de México, afirmó que este problema estructural requiere de respuestas institucionales firmes, políticas públicas efectivas y marcos normativos con perspectiva de género.
La titular de ese organismo pidió a los representantes de los planteles universitarios con sede en la capital contar sus historias y presentar sus diagnósticos para que el Poder Legislativo local sepa la forma de actuar ante esta situación.