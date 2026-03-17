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Trabajadores y habitantes de las colonias Tránsito, Obrera y Vista Alegre se encontraron con bajopuentes cerrados, con filtraciones de agua, sin iluminación y apuntalados al recorrer caminando Calzada de Tlalpan como alternativa al cierre de la estación San Antonio Abad, de la Línea 2 del Metro, tras los trabajos de remodelación que está haciendo el Sistema de Transporte Colectivo (STC) rumbo al Mundial de Futbol.
El cierre de la estación ocurrió desde el lunes 16 de marzo, pero al ser día feriado, numerosos usuarios se enfrentaron este martes con la noticia tras el regreso a sus actividades cotidianas. La interrupción del servicio en la estación San Antonio Abad significó pequeñas caminatas de 10 minutos en el trayecto de las personas, y aunque no significan gran pérdida de tiempo para muchos, representa un problema para cruzar Calzada de Tlalpan.
Geovani, trabajador de una imprenta ubicada entre las estaciones Chabacano y San Antonio Abad, se encontró con que algunos bajopuentes, principalmente es que está cerca del metro Chabacano, están cerrados, lo que alargó más la caminata para él.
“La verdad no sabía del cierre, siempre me bajo en San Antonio Abad y camino muy poco, ahora porque no sabía me seguí hasta Chabacano, porque el Metro ya no hace parada en San Antonio, y como andaba distraído y apurado, no aproveché a cruzar Tlalpan en el Metro, y me tardé unos minutos en encontrar un paso (bajopuente) para atravesar”, explicó Geovani.
La distancia entre Chabacano a San Antonio Abad es apenas de 800 metros, los cuales se caminan de manera recta sobre la Calzada de Tlalpan, que desde hace meses está en obras. Mientras que de San Antonio Abad a Pino Suárez se recorre una distancia de 1.1 kilómetros, entre 15 a 20 minutos, por lo que autoridades decidieron no colocar unidades RTP que ayudaran en los traslados; sin embargo, una alternativa de movilidad es una ruta de camiones morados que siguen el mismo trayecto de la Línea 2 del Metro, que da servicio de Taxqueña a Cuatro Caminos.
Alejandro, habitante de la colonia Tránsito, explicó que al menos dos pasos a desnivel cercanos a la estación San Antonio Abad tienen presencia de agua, algo que no es caminable para los usuarios que buscan cruzar Calzada de Tlalpan, por lo que es un poco más tardado encontrar alguno que esté en funcional.
“Yo no tenía necesidad de usar los bajopuentes, siempre cruzaba hacía la colonia Obrera y de regreso el metro San Antonio Abad, que puedes cruzar sin pagar boleto, o un puente peatonal que estaba cerca, pero que quitaron hace meses. Hoy que el Metro ya estaba cerrado usé los bajopuentes y tenían agua, yo no quise meterme y caminé dirección Pino Suárez hasta encontrar uno bien, fue más tiempo”, explicó Alejandro.