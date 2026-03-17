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Metrópolimartes, 17 de marzo de 2026

Bajopuentes cerrados y oscuros: el caos que enfrentan usuarios del Metro San Antonio Abad tras su cierre

Desconcierta a usuarios rutinarios el cierre de la estación de la Línea 2 del Metro debido a obras de remodelación por el Mundial; acusan falta de iluminación en vías alternas

Dana Estrada / El Sol de México

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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